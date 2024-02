Wiener Burgtheater verabschiedete sich von Achim Benning

Achim Benning war früherer Direktor und Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters gewesen. Dieses verabschiedete sich am Donnerstag.

Burgtheater-Direktor: "Tod des Menschen und Künstlers Achim Benning geht mir nahe"

"Auch ich war schon als junger Regiestudent der Propagandageschichte aufgesessen, die man sich Mitte der 80er Jahre allerorten erzählte, nämlich das 'wahre Burgtheater hätte erst mit der Ära Peymann begonnen, alles davor sei komplett verstaubt gewesen'. Rückblickend muss man konstatieren, dass die Amtszeit von Achim Benning am Burgtheater ziemlich unterschätzt wurde - und es ist mir ein Anliegen, dies hier und heute deutlich zu korrigieren", sagte Kušej in seiner Rede. "Und meine nähere Beschäftigung mit seinem Wirken hat mich zu manchen Punkten und Situationen gebracht, die mich sehr an meine eigene Erfahrungen mit diesem Haus und der öffentlich Wahrnehmung meiner Arbeit erinnern. Kurz, der Tod des Menschen und Künstlers Achim Benning geht mir nahe."

Fischer über Benning

An der Verabschiedung und an dem traditionell Ehrenmitgliedern des Hauses gewährten Trauerzug nahmen auch die ehemaligen Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann, Ex-Burgchef Claus Peymann sowie der kommende Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann teil. Aus der Politik waren u.a. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) gekommen, unter den vielen Schauspielern, die von ihrem früheren Kollegen Abschied nahmen, wurden u.a. Klaus Maria Brandauer, Wolfgang Hübsch, Joachim Bißmeier und Paulus Manker gesehen. Die Beisetzung in einem von der Stadt Wien gewidmeten Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof findet im engsten Kreis statt.

Benning für Studium nach Wien

Der in Magdeburg geborene Achim Benning war für das Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar nach Wien gekommen und 1959 von Ernst Haeusserman ans Burgtheater geholt worden. Zu seinen erfolgreichsten Rollen an der Burg gehörten unter anderem der Malcolm in Shakespeares "Macbeth", der Bürgermeister in Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" sowie die Titelrolle in Molieres "Der Geizige". Außerdem vertrat er als Ensemblevertreter die Interessen der Schauspieler. Sein Regiedebüt gab Benning 1972 unter der Direktion von Gerhard Klingenberg mit der Uraufführung von Wolfgang Hildesheimers "Mary Stuart" am Burgtheater. Nach dem Abgang Klingenbergs übernahm Benning ab der Saison 1976/77 die Direktion des Burgtheaters - als "Hauslösung", die vom damaligen Unterrichts- und Kulturminister Fred Sinowatz auch gegenüber Thomas Bernhard, der ebenfalls Ambitionen auf die Leitung des Burgtheaters hatte, verteidigt wurde.