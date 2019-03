Wiener Bürgermeister Ludwig über fehlende Diskussion zur Sozialhilfe verärgert

Früher als angenommen soll die neue Sozialhilfe im Ministerrat beschlossen werden. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hätte sich davor aber einen inhaltlichen Diskurs erwartet.

Die neue Sozialhilfe, die die bisher unterschiedlich in den Bundesländern geregelte Mindestsicherung ersetzen soll, wird am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich über diesen Schritt verärgert, denn er wisse davon nur aus den Medien: “Ich bin gespannt was wirklich morgen präsentiert wird. Ich kenne diese Unterlage, diesen Entwurf nicht.”