Wiener Bürgermeister Ludwig bekam Honig der Rathaus-Bienen überreicht

Im Wiener Rathaus wird nicht nur Politik gemacht - sondern auch Honig. Seit 2014 leben mehrere Bienenvölker am Dach des Rathauses, wo sie in eigens angelegten Stöcken ihren Honig produzieren.

Nun hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) den Rathaus-Imker Alfred Hauska in seinem Büro empfangen und von diesem eine Kostprobe des Rathaus-Honigs überreicht bekommen.

Fleißige Bienchen am Rathausdach

Ludwig unterstrich bei dieser Gelegenheit das Engagement der Stadt für den Bienenschutz und die ökologische Landwirtschaft: “Die Bienenstöcke am Rathausdach sind ein Vorzeigeprojekt. Wien bekennt sich zur Erhaltung des Grünanteils in der Stadt.” Es spreche für Wien, “wenn sich Bienen hier so wohlfühlen.”