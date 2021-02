Wiener Büchereien dürfen ab Montag wieder öffnen

Die Büchereien der Stadt Wien dürfen am 8. Februar wieder öffnen. Auch dort muss künftig eine FFP2-Maske getragen werden.

Aufenthalt für längere Zeit derzeit nicht möglich

Medien können dann wieder vor Ort ausgeborgt und zurückgegeben werden. Das Betreten der Büchereien ist nur mit FFP2-Maske erlaubt. Die Büchereien rufen die Nutzer dazu auf, nicht alle gleich am ersten Tag zu kommen, um Staus zu vermeiden. Alle ausgeliehenen Medien wurden automatisch um vier zusätzliche Wochen, also bis mindestens 19.2. verlängert. Bestehende Büchereikarten werden um die Zeit der Schließung verlängert. Es fallen dafür auch keine Verspätungsgebühren an. Die Büchereien ersuchen ihre Kunden, auch noch mal in ihr Online-Konto zu schauen. Dort sind alle Termine für die Rückgabe aktuell gehalten und vermerkt.

Der Ablauf von Rückgabe und Ausborgen unter den geltenden Hygienebestimmungen ist mittlerweile gut eingespielt und die Büchereienkönnen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Ein Aufenthalt in den Büchereien über die notwendige Zeit für Ausleihe und Rückgabe wird vorerst nicht möglich sein. Neu ist, dass während des Aufenthalts in der Büchereieine FFP2-Maske getragen werden muss.

Click & Collect wird beendet

Bücherei Hernals öffnet nach umfangreicher Renovierung

In neuem Glanz eröffnet die Bücherei Hernals am Montag. Die Zweigstelle in der Hormayrgasse 2 wurde in den vergangenen Monaten umfangreich renoviert und bietet nun auf fast 350m2 Platz für mehr als 38.000 Bücher, Filme, Musik und vieles mehr. Schon bisher gehörte die Bücherei zu den sehr gut besuchten Standorten der Büchereien der Stadt Wien. Besonders beliebt ist sie auch wegen ihres großen Angebots im an Comics, Graphic Novels und Rock der 1970er und ihres gut sortieren und einladenden Kinderbereichs.