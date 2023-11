Wiener Briefträger stahl jahrelang tausende Postsendungen

Ein Mitarbeiter der Post wird beschuldigt, in einem Zeitraum von fünf Jahren Tausende von Postsendungen gestohlen zu haben.

Briefträger stahl in Wien jahrelang tausende Postsendungen

Die Kriminalbeamten hatten im Juni und Juli Scheinkäufe getätigt, unter anderem Falschgeld und ein gefälschtea Dokument. Doch sie warteten vergeblich auf die Lieferungen, ein Dokument war bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Am 20. September 2023 wurde der Zusteller in der Zustellbasis in Wien-Landstraße von einem Kollegen beim Öffnen der Kuverts beobachtet. Die Polizei fragte den Zusteller daraufhin, ob er sie an seiner Wohnadresse nachschauen lasse, was er erlaubte.