Wiener Biker bei Unfall in St. Pölten verletzt: Zeugenaufruf

Am Dienstag zog sich ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Wien bei einem Unfall in St. Pölten schwere Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradlenker in St. Pölten-Ratzersdorf am späten Dienstagnachmittag werden Zeugen gesucht. Melden sollen sich insbesondere zwei Autofahrer, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Das 50 Jahre alte Opfer aus Wien wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.