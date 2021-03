Wiener Biker bei Unfall in NÖ schwer verletzt

Am Mittwochabend zog sich ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Wien schwere Verletzungen bei einem Unfall im Bezirk Bruck an der Leitha zu.

Ein Unfall hatte sich am Mittwochabend in Rohrau im Bezirk Bruck a. d. Leitha ereignet. Ein Wiener Motorradlenker hatte dort an einer Kreuzung ein haltendes Auto touchiert.