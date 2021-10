Wiener bezahlte GIS-Gebühren nicht und bedrohte Bezirksgericht: Prozess

Nach einer schriftlichen Drohung gegen das Bezirksgericht Leopoldstadt hat sich ein 48-jähriger Mann am Mittwoch vor dem Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten müssen.

GIS-Gebühren nicht bezahlt: Wegen finanzieller Notlage

Gerichtsvollzieher vor der Tür: Wiener war "etwas verärgert"

Am 21. Dezember 2020 läutete es um 6.30 Uhr an der Wohnung des 48-Jährigen. "Der Gerichtsvollzieher stand zu einer unangebrachten Zeit vor der Tür. Ich war im Pyjama, unrasiert, ungewaschen", schilderte der Mann der Richterin. Der Gerichtsvollzieher habe ihm einen Beschluss unter die Nase gehalten und "Erbstücke meiner Großtante und meiner Mutter" mitnehmen wollen. Das alles habe ihn "etwas verärgert".

Er habe den Exekutor nicht in die Wohnung gelassen, sich an seinen Schreibtisch gesetzt und einen Brief ans zuständige Bezirksgericht Leopoldstadt aufgesetzt, der "etwas flapsig formuliert war", wie der 48-Jährige darlegte.

Historiker drohte in "scharfem" Brief ans Gericht mit Gewalt

In dem Schreiben warnte der Historiker das Gericht vor "weiteren Zwangsmaßnahmen des Gerichtsvollziehers". Er werde gegen diesen vorgehen, "falls der maskierte Mann (bei seinem frühmorgendlichen Besuch während des Lockdowns trug der Gerichtsvollzieher eine FFP2-Maske, Anm.) in der Nacht wiederkommt". Notfalls werde er "dem maskierten Räuber eine rein hauen" und ihn anschließend "mit vorgehaltener Waffe der Polizei übergeben", kündigte der 48-Jährige in seinem zweiseitigen Schreiben an.