Wiener bewegen sich seit Corona-Ausgangsbeschränkungen halb so viel

Die Wiener bewegen sich seit den Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise offenbar nur noch halb so viel. Diesen Trend verzeichnet die Schrittzähler-App "Wien zu Fuß".

Legten die Nutzer der Applikation in der letzten Woche vor den Ausgangsbeschränkungen (9. bis 15. März) demnach noch 50.749.992 Schritte zurück, so waren es in der Woche darauf (16. bis 23. März) nur mehr 25.616.853 Schritte. Vergangene Woche waren es dann weiterhin nur knapp 25,7 Millionen Schritte.