Wiener betrog Arzt um halbe Million Euro: Prozess vertagt

Am Montag stand ein mutmaßlicher Hochstapler in Eisenstadt vor Gericht. Der Wiener soll unter anderem einen deutschen Zahnarzt um eine halbe Million Euro gebracht haben. Der Mann war größtenteils geständig.

n Eisenstadt ist am Montag ein mutmaßlicher Hochstapler vor Gericht gestanden. Der 55-jährige in Wien lebende Mann soll unter anderem einem deutschen Zahnarzt mehr als eine halbe Million Euro herausgelockt haben, in dem er Pipeline-Geschäfte vortäuschte. Mit dem Geld zahlte er u.a. sein Leben in Luxushotels in Wien. Der Angeklagte zeigte sich großteils geständig. Der Prozess wurde vertagt.