Wiener bei Silvester-Geschenken einsame Spitze

Die durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf zu Silvester betragen in Österreich 46 Euro. Wiener, Vorarlberger und Tiroler geben mit Abstand am meisten für Silvester-Zubehör aus.

Der Handelsverband hat gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut MindTake Research eine österreichweite Consumer Check-Studie zu Silvester durchgeführt und analysiert, wie viel die in Österreich lebenden Menschen dieses Jahr zu Silvester ausgegeben und was am liebsten verschenkt wird.