Wiener bei Pkw-Frontalkollision im Bezirk Tulln verletzt

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte am Mittwoch im Bezirk Tulln frontal mit einem Lenker aus Wien. Er hatte den 56-Jährigen beim Überholen übersehen.

Zwei Verletzte hat es am Mittwochvormittag nach der Frontalkollision zweier Fahrzeuge im Bezirk Tulln gegeben.

Ein 32-Jähriger hatte bei einem Überholmanöver an einer unübersichtlichen Stelle in Ollern im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen den Pkw eines entgegenkommenden 56-jährigen Wieners touchiert. Sein Wagen wurde laut Polizei in den Straßengraben geschleudert und kam auf dem Dach zu liegen.