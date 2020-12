Wiener bei Geldgeschenken heuer sehr spendabel

Bargeld zählte auch in diesem Jahr wieder zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Im Bundesländervergleich waren die dicksten Kuverts unter den Christbäumen in Niederösterreich und Wien zu finden.

Umfrage zeigt: Heuer deutlich mehr Geldgeschenke zu Weihnachten

Bei der Höhe der Geldgeschenke gab es demnach je nach Bundesland deutliche Unterschiede: So fanden sich in Niederösterreich und Wien mit 406 bzw. 297 Euro die dicksten Kuverts unterm Baum, am schlanksten waren sie in Tirol (185 Euro) und Kärnten (199 Euro).