In der Nacht auf Dienstag beging ein 17-Jähriger ohne Führerschein nach einem Autounfall in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) Fahrerflucht.

Der Wiener hatte einen nicht für den Verkehr zugelassenen Pkw gelenkt, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Jugendliche wurde ausgeforscht, er hielt sich mit der Beifahrerin in seiner Wohnung auf. Dort wurden laut Aussendung der Polizei verbotene Waffen, Drogenutensilien und Pyrotechnikgegenstände entdeckt.

Wiener beging nach Unfall in NÖ Fahrerflucht

Der 17-Jährige dürfte gegen 2.30 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Kremser Straße abgekommen und mit einem vor einem Wohnhaus geparkten Pkw kollidiert sein, der in Folge durch eine Einfriedung in einen Vorgarten geschleudert wurde. Zeugen gaben an, dass Lenker und Beifahrerin vom Unfallort geflüchtet seien. Eine gestohlene Kennzeichentafel wurde zurückgelassen. Die zweite wurde - ebenso wie eine des beschädigten Autos - mitgenommen. Während der Bergung war die L 110 im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt.