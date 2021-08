Wiener beging Fahrerflucht: Unfallopfer nahm Verfolgung auf

Ein Autofahrer aus Wien ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall bei St. Johann im Pongau geflüchtet. Das Opfer fuhr dem 38-Jährigen nach und hielt ihn an.

Der 38-Jährige geriet laut Polizei auf der Wagrainer Bundesstraße in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker aus Zell am See touchierte bei einem Ausweichmanöver die Leitschiene. Er fuhr dem Wiener nach, hielt ihn an und öffnete seine Autotüre. Als der 38-Jährige die Türe wieder zuknallte, wurde der Pinzgauer an einem Unterarm und Fuß verletzt.