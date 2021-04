Wiener "Beauty-Doc" bot übers Internet illegale Schönheitseingriffe an

Ein 33-jähriger Mann ohne jegliche medizinische Ausbildung hat online seine Dienste als "Beauty-Doc" in Wien feilgeboten. Seine "Patientinnen" trugen teils schwere Verletzungen davon - die Polizei ermittelt.

Kein Arzt: Patientin landete nach "Behandlung" im Spital

Der Tatverdächtige verfügt über keine medizinische Ausbildung und soll es in Kauf genommen haben, seine Patienten durch die Behandlungen schwer zu verletzen. Eine Frau trug nach einer Behandlung derartige Verletzungen davon, dass sie in einem Spital operativ behandelt werden musste. Anschließend erstattete sie Anzeige bei der Polizei, woraufhin die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen aufgenommen wurden.

"Beauty-Doc" wurde angezeigt

Durch akribische Ermittlungstätigkeiten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt wurde der 33-Jährige am 25. April 2021 kurz vor 19:00 Uhr in einer angemieteten Wohnung am Opernring in der Wiener Innenstadt angetroffen werden, als er gerade dabei war, sich auf anstehende Behandlungen vorzubereiten. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt. Die mutmaßliche Tageslosung des Tatverdächtigen in der Höhe von 2680 Euro wurde sichergestellt.