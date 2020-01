Wiener Banken und Versicherungen mit neuer Kampagne auf Lehrlingssuche

In Wien werden derzeit bei Banken und Versicherungen Lehrlinge gesucht. Aktuell sind 324 Lehrlinge ins Ausbildung, es gibt jedoch einen Mehrbedarf von rund zehn Prozent.

Banken und Versicherungen in Wien sind auf Lehrlingssuche. Derzeit sind 324 Lehrlinge in Ausbildung. Erwin Hameseder, Spartenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer, sprach am Montag von einem Mehrbedarf von rund zehn Prozent. Eine neue Kampagne soll nun dabei helfen, mehr und gut qualifizierte Nachwuchskräfte zu rekrutieren.