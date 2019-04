Wiener Bahnhöfe erkunden: 20 Gratis-Grätzeltouren in die drei Bahnareale

Wer schon immer wissen wollte, wie es hinter den Kulissen von Wiens Bahnhöfen aussieht, sollte diese Chance wahrnehmen: Bereits zum achten Mal starten diesen Freitag (am 26.4.2019) die beliebten Grätzeltouren in die ehemaligen Bahnareale des Hauptbahnhofs, Nord- und Nordwestbahnhofs. Den Auftakt macht heuer der Nordbahnhof mit seinen zahlreichen Nachbarschaftsgärten.

In Summe stehen heuer 20 Gratis-Touren zur Auswahl. Neben diversen neuen Vor-Ort-Begehungen – so etwa eine Architektur-Begehung der Pensionsversicherungsanstalt (10.5.) auf der Engerthstraße, eine historische Tour entlang des Arsenals (14.6. und 27.9.), ein Besuch der Baustelle des Bildungscampus Christine Nöstlinger am Nordbahnhof (28.6. und 13.9.) oder ein Rundgang zum Nordwestbahnhof (4.10. und 18.10.) – gibt es heuer wieder “Klassiker”, wie etwa die Kräuterführungen (7.6.) oder die Naturfotografie-Workshops in der Freien Mitte am Nordbahnhof (7.6., 31.8. und 27.9.).