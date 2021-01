Wiener Bäckerei "Anker" feiert 130-jähriges Jubiläum

Die Wiener Bäckerei "Anker" feiert ihr 130-jähriges Jubiläum. Im Jubiläumsjahr sind einige besondere Aktionen geplant.

Zum Jubiläum wird unter anderem am 24. Jänner im ORF2 um 18.30 Uhr eine Dokumenteation gezeigt. Außerdem ist ein Bildband mit der Unternehmensgeschichte im Buchhandel sowie in den Anker-Filalen erhältlich. Außerdem gibt es ab sofort in jeder Filale das "Süße Ankerl" zu kaufen. Das erste Jubiläumsprodukt im Angebot wird aus feinstem Germteig gebacken, hat die Form eines Ankers und vom Erlös werden Wiener Grätzel-Projekte unterstützt.