Wiener Autofahrerin streifte Mopedlenkerin in Kärnten

In Schiefling am See (Bezirk Klagenfurt-Land) wollte am Donnerstag eine 16-Jährige mit ihrem Moped links abbiegen, als sie mit einem überholenden Auto zusammenstieß. Sie wurde leicht verletzt.

Bei dem Unfall in Schiefling hatte eine 48-jährige Autolenkerin aus Wien die Mopedfahrerin überholen wollen, als die 16-Jährige plötzlich links abbog. Sie touchierte den Pkw seitlich, schaffte es aber einen Sturz zu verhindern. Die 16-Jährige wurde am linken Arm verletzt und mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Villach gebracht. Die Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkerinnen verliefen negativ.

Schwerverletzter bei weiterem Unfall

Ebenfalls am Dienstagnachmittag kollidierte in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) ein 15-Jähriger mit einem entgegenkommenden Pkw. Er wurde schwer verletzt .

Der Unfall in Greifenburg hatte sich auf der regennassen Amlacher Landesstraße (L3) an einer unübersichtlichen Stelle ereignet. Der 15-Jährige überschlug sich nach der Kollision und blieb schwer verletzt, aber ansprechbar auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Der Pkw-Lenker, ein 51-jähriger Kärntner, wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.