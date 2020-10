Wiener Außenringautobahn: Zwei Verletzte bei Unfall

Ein 34-Jähriger prallte am Freitagabend auf der A21 mit seinem Pkw gegen die Mittelleitschiene, eine nachkommende Lenkerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Autofahrer wurden verletzt.

Ein Unfall auf der Wiener Außenringautobahn (A21) im Bezirk Baden hat Freitagabend zwei Verletzte gefordert. Ein 34-jähriger Rumäne war mit seinem Pkw bei Heiligenkreuz in Fahrtrichtung Linz ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitschiene gekracht. Der Wagen blieb am zweiten Fahrstreifen stehen. Eine nachkommende 29-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Murtal (Steiermark) konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, berichtete die Polizei am Samstag.