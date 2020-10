Wiener auf der Jagd verunglückt und verletzt

Ein Jäger aus Wien ist am Mittwoch bei der Jagd in Kärnten verunglückt. Er wurde verletzt ins Spital geflogen.

Ein 69 Jahre alter Jäger aus Wien ist am Mittwoch in seiner Eigenjagd in der Gemeinde Malta (Bezirk Spittal an der Drau) verunglückt. Der Mann rutschte laut Polizei in 1.670 Meter Seehöhe auf einem schneebedeckten Stein aus und stürzte. Er verletzte sich dabei und konnte nicht mehr selbst absteigen. Andere Jäger alarmierten die Rettung, der Wiener wurde mit einem Seil geborgen und ins Krankenhaus Spittal/Drau geflogen.