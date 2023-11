Wiener Arzt Werner Vogt gestorben

Der österreichische Arzt Werner Vogt, Gründer der Arbeitsgemeinschaft "Kritische Medizin", ist verstorben. Dies wurde am Samstagabend von der Filmemacherin, Drehbuchautorin und Journalistin Elisabeth Scharang über Facebook bekannt gegeben.

Werner Vogt Aufdecker in Causa Gross

Vogt rückte die Tatsache ins öffentliche Bewusstsein, dass Gross während der Zeit des Dritten Reichs als Stationsarzt an der Wiener "Euthanasie-Klinik" Am Spiegelgrund behinderte Kinder für Forschungszwecke missbraucht hatte. Bis in die 198er Jahre war Gross einer der meistbeschäftigten Gerichtsgutachter in der Justiz. Im Jahr 1979 beschuldigte Vogt Gross, an der Ermordung hunderter Kinder beteiligt gewesen zu sein, nachdem er den Überlebenden des Spiegelgrundes, Friedrich Zawrel, kennengelernt hatte. Gross verklagte den streitbaren Unfallchirurgen wegen übler Nachrede und verlor den Prozess. Dies beschädigte die Karriere des Gerichtsgutachters und strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.