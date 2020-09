Wiener Anwaltsgehilfin freigesprochen

Eine Wiener Anwaltsgehilfin soll einer Klientin mehr als 288.000 Euro abgeluchst haben. Das Gericht fand aber keine Beweise für betrügerische Machenschaften.

Eine Wiener Anwaltsgehilfin ist am Dienstag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf freigesprochen worden, einer Klientin in betrügerischer Absicht mehr als 288.000 Euro abgeluchst zu haben. Ein Schöffensenat fand keine Beweise, dass die Angeklagte unberechtigterweise Honorare kassiert hätte. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, der Freispruch ist damit nicht rechtskräftig.