Wiener Ärztekammer vergibt Literaturpreis "Gesund schreiben"

Erneut hat die Wiener Ärztekammer den Literaturpreis "Gesund schreiben" ausgeschrieben. Bis 15. Februar 2021 können Texte eingereicht werden.

Die Wiener Ärztekammer hat erneut den Literaturpreis "Gesund schreiben" ausgeschrieben. Der Hauptpreis ist mit 4.000 Euro dotiert, parallel dazu wird ein Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro vergeben. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2021. Die Preisverleihung findet voraussichtlich Mitte September 2021 im RadioKulturhaus statt, teilte die Kammer in einer Aussendung am Freitag mit. Medienpartner ist Ö1.