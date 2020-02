Wiener Ärztefunkdienst vor Ansturm am Wochenende gerüstet

Wegen der aktuellen Grippewelle sind seit Anfang Jänner deutlich mehr Ärztinnen und Ärzte in Wien für den Ärztefunkdienst unterwegs als zur grippefreien Zeit.

"Wir reagieren damit auf den nötigen Bedarf, den die Patientinnen und Patienten in Wien einfordern", betont Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Viele Kolleginnen und Kollegen springen auch dieses Wochenende wieder rasch und flexibel ein und übernehmen, neben ihren Tätigkeiten in Ordinationen und Spitälern, Visitentätigkeiten für den Ärztefunkdienst.

Mehr Hausbesuche und Beratungen wegen der Grippewelle

Wie dramatisch der Bedarf an Hausbesuchen und Telefonberatungen aufgrund der Grippewelle gestiegen ist, zeigt sich anhand der Statistiken im Jänner. Am ersten Jännerwochenende (4./5. Jänner 2020) rückte der Ärztefunkdienst zu 1.023 Hausbesuchen aus, und 1.959 Mal wurden besorgte Patientinnen und Patienten am Telefon medizinisch beraten. Am vergangenen Wochenende (25./26. Jänner 2020) waren es bereits 1.173 Hausbesuche und 3.010 Telefonate. Für das kommende Wochenende wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.