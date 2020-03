Wiener Ärztefunkdienst nimmt täglich rund 100 Proben

Seit vergangenen Freitag ist der Wiener Ärztefunkdienst rund um die Uhr im Einsatz und untersucht Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnten.

Pro Tag werden rund 100 Verdachtsfälle besucht und Tests abgenommen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Ärztekammer.

Tagsüber sind derzeit parallel immer drei Fahrzeuge des Ärztefunkdiensts unterwegs, in der Nacht zumindest eines, hieß es. Bei Bedarf werde jeweils aufgestockt. Zusätzlich zu den Testungen übernimmt der Ärztefunkdienst in Wien ab sofort auch die weitere medizinische Betreuung von Corona-Verdachtsfällen zu Hause.

"Hervorragende Artbeit" im Corona-Einsatz in Wien

"Die Ärztinnen und Ärzte, die sich für den aufreibenden Corona-Einsatz in Wien zur Verfügung stellen, leisten hervorragende Arbeit, und das neben ihren hauptberuflichen Tätigkeiten in Wiener Spitälern oder in ihren eigenen Ordinationen", bedankte sich Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres bei den Medizinern - die sich freiwillig für den Dienst gemeldet haben.