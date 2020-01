Wiener Ärzteball feiert 70-Jahr-Jubiläum unter dem Motto "Zauber des Musicals"

Zum bereits 70. Mal lädt der Wiener Ärzteball am Samstag in die Hofburg. Zahlreiche prominente Gäste aus Wissenschaft und Politik werden erwartet.

Wie in den letzten Jahren sind auch beim diesjährigen Wiener Ärzteball die Tische in den Sälen weitgehend ausverkauft. Lediglich Restplätze sowie Eintrittskarten stehen noch in beschränkter Anzahl zur Verfügung.