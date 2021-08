Wiener (60) starb beim Bergsteigen im Flachgau

Ein 60-jähriger Wiener brach am Samstagnachmittag bei einer Wanderung im Flachgau zusammen und fiel noch einige Meter in Richtung Tal. Der Notarzt konnte nur den Tod feststellen.

Ein 60-jähriger Wiener ist am Samstagnachmittag bei einer Wanderung auf den Untersberg in Grödig (Flachgau) zusammen gebrochen und gestorben. Der Mann machte laut Aussage seiner 46-jährigen Bekannten schon beim Aufstieg immer wieder Pausen. Später brach er plötzlich zusammen und fiel noch wenige Meter in Richtung Tal. Anwesende Wanderer leisteten sofort Erste Hilfe. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.