"Wein trinken, wo er wächst!": Wiener Winzer laden in ihre Weingärten ein

Ab Freitag heißt es "Wein trinken, wo er wächst!". Die Wiener Winzer laden nämlich heuer bereits zum sechsten Mal in ihre Weingärten ein.

Von 19. April bis 27. Oktober steht in den Wiener Weingärten wieder alles unter dem Motto “ausg`steckt ist”. “Der Wiener Wein, die Heurigen und Buschenschanken haben unsere Stadt und das Lebensgefühl der Wienerinnen und Wiener seit jeher geprägt. Durch die Buschenschankverordnung, die die Stadt Wien 2013 erlassen hat, können die Wiener Winzer ihre Gäste seither auch direkt im Weingarten mit edlen Tropfen verwöhnen”, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

In Wien gibt es insgesamt 100 Heurigenbetriebe. Durch die Buschenschankverordnung gehen die Heurigen bereits in die sechste Saison mit ihren Weingärten. Ausgeschenkt wird im Freien und nur bei Schönwetter, angeboten werden Weine ausschließlich aus eigenem Anbau sowie kleine Heurigenschmankerl.

Wein in Wien: 20.000 Hektoliter pro Jahr

Auf rund 700 Hektar wird in Wien Wein angebaut. Rund 80 Prozent der Fläche werden für Weißweinsorten, 20 Prozent für Rotweinsorten verwendet. Die am häufigsten verwendeten Sorten sind Grüner Veltliner, Rheinriesling, Weißburgunder, Chardonnay und Welschriesling. Pro Jahr werden rund 20.000 Hektoliter Wein in Wien gekeltert. Rund 400 Weinbaubetriebe bewirtschaften die Weingärten. Der Großteil des Weins wird direkt an die Konsumenten verkauft – insbesondere bei den Heurigen.