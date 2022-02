Wien: Zwei Polizisten bei Festnahme von 15-Jährigem verletzt

Am Samstagabend griff ein Jugendlicher in der Wiener Innenstadt Polizeibeamte an und verletzte zwei leicht.

Am Abend sammelte sich eine größere Gruppe Jugendlicher bei der Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt, um dort "TikTok"-Videos zu drehen. Unter anderem filmten sie dabei Schlägereien und verhielten sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv und beleidigend.

15-Jähriger verletzte zwei Polizisten bei Festnahme in Wien



Ein 15-jähriger afghanischer Staatsangehöriger beschimpfte Beamte der Bereitschaftseinheit und gebärdete sich in "Boxerstellung" gegenüber diesen. Bei der Identitätsfeststellung attackierte er einen Polizisten mit mehreren Faustschlägen gegen den Oberkörper und versuchte zu flüchten. Der Jugendliche wurde festgenommen und verletzte dabei mit Fußtritten und Schlägen zwei Polizisten leicht.