Wien: Zwei Einsätze wegen häuslicher Gewalt in kürzester Zeit

Am Donnerstagmorgen musste die Wiener Polizei innerhalb kürzester Zeit zu zwei Fällen häuslicher Gewalt ausrücken. In beiden Fällen sollen jeweils Frauen von ihren Partnern bedroht worden sein.

Am Donnerstag wurde die Polizei um 09:00 Uhr in die Ödenburger Straße in Wien-Floridsdorf gerufen, weil ein 30-jähriger Serbe seine 28-jährige Frau offenbar mit dem Umbringen bedroht hatte. Laut der Österreicherin hatte ihr Mann ihr gedroht, sie zumindest in den Rollstuhl zu bringen, sollte er es nicht schaffen, sie umzubringen.