Wien: Zwei E-Scooter-Unfälle fordern zwei Verletzte

Die Berufsrettung Wien wurde am Sonntag zu zwei Verkehrsunfällen mit E-Scootern gerufen. Eine Frau (55) und ein Mann (54) wurden dabei verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich um 12.30 Uhr in die Schönbrunner Schloßstraße nach Wien-Meidling. Ein Bus überholte eine 55-Jährige, die auf einem E-Scooter entlang der Straße fuhr. Die Frau gab an, dass ihr der Bus zu Nahe kam und sie ausweichen wollte. Dabei kam sie auf de rAbschrägung eines Gehsteigs zu Sturz. Die Patientin erlitt leichte Kopfverletzung sowie Prellungen und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmediznisch versorgt.

Weiterer E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Hirschstettner Straße in Wien-Donausstadt. In einer Kurve touchierte ein PKW einen Mann (54) auf einem E-Scooter. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich Kopfverletzungen, Prellungen und Abschürfungen zu. Der Patient wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedzinisch versorgt. Beide Patienten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.