Wien zieht wegen Coronavirus Schulärzte aus Schulen ab

Ab heute zieht die Stadt Wien wegen des Coronavirus Schulärzte von den Pflichtschulen ab.

In einem Mail des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien an die Leitungen von Wiener Schulen wird die Maßnahme mit der "Notwendigkeit einer personellen Verstärkung zur Bearbeitung der Coronavirusproblematik" begründet. Insgesamt sind knapp 70 Schulärzte an den mehr als 400 Pflichtschulen im Einsatz.