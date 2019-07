Wien wurde zum Schauplatz für Emmy-gekrönte US-Reiseshow

Wien wurde vor kurzem zum Mittelpunkt einer bekannten US-Reiseshow. Samantha Brown besuchte die Bundeshauptstadt für ihre Reisesendung ‚Samantha Brown’s Places to Love‘ und zeigte sich beeindruckt über die Schönheit und Atmosphäre der Stadt.

In Zusammenarbeit mit dem WienTourismus drehte die US-Amerikanerin Ende Juli ein Special in Wien. Im Mittelpunkt standen typische Wien-Erlebnisse.

Samantha Brown erkundet Wien-Specials für US-Show

Gezeigt werden unter anderem das Erholungsgebiet Alte Donau, ein Buschenschank am Nussberg, die Vollpension, in der "echte Omis" Kuchen backen, oder die Kunst des Silbemachens ins Licht gerückt.

"Österreich generell und insbesondere Wien besticht durch seine Vielfalt in punkto Kultur, Natur, Kulinarik und natürlich speziell durch die Begegnung unserer Gäste mit weltoffenen Gastgebern. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Samantha Brown´s filmischer Inszenierung einen Fokus auf jene Erfahrungen richten, die amerikanische Gäste in Wien erleben können. Die USA sind Österreichs wichtigster Fernmarkt und daher unterstützen Initiativen wie diese natürlich unsere Positionierung in diesem so zukunftsträchtigen Gästesegment" sagt Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.