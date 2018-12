Wien wird "Gigabit-ready": Stadt und A1 präsentieren Breitband-Ausbau

Der Glasfaserausbau soll auch in Wien vorangetrieben werden. Zusätzlich werden von der Stadt Wien und A1 rund 400.000 Gigabit-fähige Haushalte mit der Technologie ausgestattet.

Der für Digitalisierung zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) hat heute, Mittwoch, gemeinsam mit Marcus Grausam, CEO des Mobilfunkers A1, aktuelle Breitband-Ausbaupläne für Wien präsentiert. Rund 100 Mio. Euro will A1 2019 in den Glasfaserausbau investieren und so mehr als 60 Prozent aller Haushalte mit Gigabit-fähiger Technologie ausstatten, hieß es. Auch Mobilfunkanlagen werden aufgerüstet.