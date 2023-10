Wien wirbt um EU-Anti-Geldwäschebehörde

Am Donnerstag hat Wien seine Bewerbung als Standort für eine neue EU-Institution vorgestellt. Derzeit laufen Verhandlungen auf europäischer Ebene über das Anti-Geldwäschepaket, das die Schaffung einer eigenen Behörde vorsieht, die als Anti-Money Laundering Authority (AMLA) bekannt ist.

Wien, so betonte Ludwig, sei Sitz zahlreicher zwischenstaatlicher Organisationen. Zudem gebe es inzwischen mehrere Ranking, in denen die Stadt in Sachen Lebensqualität ganz oben zu finden sei. Laut Ludwig würde die AMLA im Endausbau 650 neue Arbeitsplätze bringen. Prognostiziert werden Steuereinnahmen von 13,7 Mio. Euro.