Wien: Weniger Menschen im August ohne Job

Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren in Wien im August um fünf Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Vor allem junge Menschen fanden eine Beschäftigung.

Die Arbeitslosigkeit in Wien ist weiter zurückgegangen. Im August waren 111.362 Personen als arbeitslos vorgemerkt - ein Rückgang um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das AMS Wien am Montag mitteilte. Gleichzeitig sanken die Zahl der Schulungsteilnehmer um 8,7 Prozent auf 21.274. Das ergibt in Summe ein Minus von 5 Prozent.