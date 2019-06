Wien: VGT schlägt wegen abgemagertem Fiaker-Pferd Alarm

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) alarmiert in einer Aussendung wegen einem abgemagerten Fiaker-Pferd am Wiener Stephansplatz.

"Ein völlig abgemagertes Pferd stand am Dienstag am Fiaker-Standplatz Stephansplatz vor eine Kutsche gespannt, obwohl es in diesem Zustand den Belastungen von bis zu 38 Grad in der prallen Sonne, und 13 Stunden Arbeitszeit pro Tag nicht mehr gewachsen ist. Außerdem scheint das Pferd an einer Lahmheit zu leiden. Immer wieder streckte es die Zunge heraus, was auf starke Schmerzen hindeutet", bemängelte der Verein gegen Tierfabriken in seiner Aussendung.