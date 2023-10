Wien verteilt Gratis-Heckenpflanzen an U-Bahnstationen

Anfang November verteilt die Stadt Wien gratis Heckenpflanzen, um die Artenvielfalt auch in der Stadt zu wahren.

Stadt Wien verteilt gratis Heckenpflanzen bei U6- bzw. U4-Station

Die ausgewählten Pflanzen sind wahlweise für sonnige und halbschattige Standorte verfügbar und wurden regional gezogen, um die lokale Flora und Fauna zu fördern. "Um unsere Umwelt und das Klima zu schützen, braucht es die Mithilfe aller Wienerinnen und Wiener. Mit dem Verteilen der Gratis-Hecken möchten wir Menschen zum Mitmachen motivieren", sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung. Am 3. November werden die Pflanzen bei der U6-Station Jägerstraße und am 7. November bei der U4-Station Margaretengürtel jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr verteilt.