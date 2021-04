Wien verbraucht zu 71 Prozent fossile Brennstoffe.

In Wien stammt 71 Prozent des Energieverbrauchs aus fossilen Brennstoffen. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Wien ist bundesweit aber am geringsten.

Der Energieverbrauch in der Bundeshauptstadt Wien wird zu 71 Prozent durch die fossilen Energieträger Erdgas und Erdöl dominiert. Beim Pro-Kopf-Energieverbrauch weist Wien den geringsten Wert aller Bundesländer auf, geht aus dem neuen Energiebericht der Stadt Wien hervor. Demnach betrug er zuletzt in Wien 19.669 Kilowattstunden (kWh) im Jahr, gegenüber 35.387 kWh im Österreich-Durchschnitt.

Energieverbrauch in Wien leicht rückläufig

Trotz des starken Bevölkerungswachstums sei der Energieverbrauch der Stadt seit 2005 leicht rückläufig - und der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase pro Kopf sinke weiter, seit 1990 um 40 Prozent, erklärte das Büro des zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky am Freitag dazu. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am Endenergieverbrauch (samt Import) steige in Wien weiter, zuletzt sei er bei 15,7 Prozent gelegen.