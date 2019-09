Wien: Urteil nach Erpressung mit angeblichem Sex-Video

Ein 40-Jähriger, der eine leichtgläubige Wienerin mit einem nicht existenten Sex-Video hinters Licht führte, ist am Mittwoch am Landesgericht zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden.

Angeklagter inszenierte Treffen mit jüngerem Mann

Nachdem er ihr auf seinem Handy ein Bild des vorgeblichen Freundes gezeigt hatte, habe ihr Liebhaber ihr "angeschafft, dass ich mich mit dem treffen und mit dem Rücken verkehrt hinsetzen und das Gesicht verhüllen soll". In dieser Situation täuschte der 40-Jährige der Frau vor, ein Jugendlicher würde nun tatsächlich die Wohnung betreten und sich ihr annähern. "Der ist reinkommen in die Wohnung und hat mich am Hintern betatscht. Ein paar Minuten lang. Dann ist er wieder gegangen", erinnerte sich die Zeugin.