Wien und NÖ seit 100 Jahren eigenständige Bundesländer

Am 1. Jänner 2022 feiern Niederösterreich und Wien ihr 100-Jahr-Jubiläum als eigenständige Bundesländer.

Die Weichen dafür wurden bereits im Herbst 2020 gestellt. Am 29. Dezember 1921 beschlossen der Landtag von Niederösterreich-Land und der Wiener Gemeinderat das Trennungsgesetz, das mit Beginn des Jahres 1922 in Kraft trat. Erst 1986 erhielt Niederösterreich mit St. Pölten eine eigene Landeshauptstadt.

"Einvernehmliche Scheidung": Wien udn NÖ eigenständige Bundesländer

Wien blieb nach der Trennung allerdings weiter Sitz der niederösterreichischen Landesregierung und des niederösterreichischen Landtages. Erst im Jahr 1986 erhielt Niederösterreich mit St. Pölten eine eigene Landeshauptstadt. Basis dafür war eine Volksbefragung, bei der die Stadt an der Traisen die meisten Stimmen erhielt. 1997 zog der Landtag von der Herrengasse in Wien in das neu gebaute Regierungsviertel in St. Pölten um.