Wien und NÖ: Jugendliches Quartett beging 15 Straftaten

In Wien und Niederösterreich sollen vier Männer im Alter von 18 und 19 Jahren 15 Straftaten begangen haben. Die Verdächtigen haben es immer wieder auf Zweiräder abgesehen.

Vier Männer im Alter von 18 und 19 Jahren haben im Bezirk Mödling und in Wien insgesamt 15 Straftaten begangen. Abgesehen hatte es das Quartett immer wieder auf Zweiräder, gleich mehrfach wurden solche Gefährte gestohlen. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben vom Freitag im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Beschuldigten waren teilweise geständig. Drei von ihnen wurden in Justizanstalten eingeliefert, ein 18-Jähriger wurde angezeigt.

Auf das Konto der vier Wiener gehen laut Exekutive zwei vollendete und zwei versuchte Moped-Diebstähle sowie ein Einbruchsdiebstahl in ein motorisiertes Zweirad im Bezirk Mödling. In der niederösterreichischen Bezirkshauptstadt selbst ließ das Quartett drei Fahrräder mitgehen. Außerdem wird den jungen Männern Urkundenunterdrückung in sechs Fällen sowie der einmalige unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen zur Last gelegt. Die illegalen Aktionen spielten sich allesamt im Zeitraum von 6. bis 9. Mai ab.