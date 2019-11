Wien: Umsatzplus bei regionalem Gemüseanbieter

Österreichs größte Gemüse-Erzeugergemeinschaft, die in Wien, Niederösterreich und Burgenland tätige LGV Sonnengemüse Genossenschaft, hat in der heurigen Saison den Umsatz um 12 Prozent auf 83 Mio. Euro steigern können. Die Ernte belief sich auf 43.000 Tonnen Frischgemüse - 2.000 Tonnen mehr als im Vorjahr.

Ende 2012 endete überraschend die Zusammenarbeit von LGV-Frischgemüse (Niederösterreich, Wien) mit der burgenländischen Erzeugerorganisation Sonnengemüse. Anfang 2018 haben beide Erzeugergemeinschaften die Planung, Produktion, Lagerung und Vermarktung ihres Gemüses wieder zusammengelegt. Im September fusionierten nun die beiden Genossenschaften. "Nach einigen spannenden Jahren für die Wiener Betriebe und erfolgreicher Fusion beider Unternehmen (LGV und SSG) sehen nun alle Mitglieder wieder mit Zuversicht in die Zukunft", hieß es in einer Aussendung der Genossenschaft am Dienstag.