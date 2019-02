Wien: Uber muss sich an Taxi-Tarife halten

Die günstigen Preise bei Uber könnten bald Geschichte sein. Das Unternehmen soll sich laut neuem Gesetz nämlich an die gängigen Taxi-Tarife halten. In Zukunft sollen Uber-Fahrer auch einen Taxischein brauchen.

Das neue Gesetz, welches das Taxi- und Mietwagengewerbe zu einem Einheitsgewerbe zusammenfassen soll, ist laut Vertretern der Wirtschaftskammer fertig, berichtete das “Ö1 Morgenjournal” am Donnerstag. Es soll einheitliche Tarife und verpflichtende Taxischeine für alle in der Branche Tätigen bringen und so den Druck auf den US-Fahrdienstvermittler Uber erhöhen.