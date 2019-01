Wien: Uber-Kunden können ab sofort bar bezahlen

Der Fahrdienst Uber führt in Wien die Barzahlung ein. Bislang konnten Kunden nur mit Kreditkarte bzw. Paypal bezahlen.

Uber-Kunden können nun in Wien eine völlig neue, bisher vom Unternehmen noch nicht angebotene Zahlungsmethode wählen: Sie können ihre Fahrt mit Bargeld begleichen. Bis jetzt war nur die Abrechnung über Kreditkarte bzw. Paypal möglich, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.