Wien: U4-Teilsperre über den Sommer

Zwischen 29. Juni bis einschließlich 1. September 2019 wird die Wiener U-Bahn-Linie U4 wegen Bauarbeiten nicht zwischen den Stationen Karlsplatz und Längenfeldgasse verkehren. Es kommt zu einer Teilsperre.

Die gesperrte Strecke wird in diesen zwei Monaten vom Fundament bis zu den Gleisen komplett erneuert. Zudem werden in den Stationen Margaretengürtel und Kettenbrückengasse die Bahnsteige, die Stiegen in den Otto-Wagner-Stationsgebäuden und der Bodenbelag des Foyers saniert.