Wien: Treffen zur Rettung des Atomabkommens geplant

Zur Rettung des gefährdeten Atomabkommens von 2015 mit dem Iran kommen die beteiligten Staaten am Mittwoch in Wien zusammen. Das teilte der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) am Montag in Brüssel mit. Geleitet wird das Treffen im Auftrag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell von der EAD-Generalsekretärin Helga Maria Schmid. Borrell fungiert als Koordinator des Atomabkommens.