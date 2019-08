Wien: Tojners Wertinvest übernimmt Hotel Ananas

Das Hotel Ananas in Wien wird von der Wertinvest des Unternehmers Michael Tojner übernommen.

Die Wertinvest des Unternehmers Michael Tojner erweitert ihr Hotelportfolio - mit der Übernahme des Hotel Ananas in Wien. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurde das über 539 Zimmer verfügende Haus an der Wienzeile erworben. Es handle sich, so wurde betont, um das größte Vier-Sterne-Hotel Wiens.